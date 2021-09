A meses de ser madre Kathy Contreras está enamoradísima de su hija: “Siento que te voy conociendo muchísimo más”

El 27 de mayo Kathy Contreras se transformó en madre e inmediatamente compartió aquella alegría en las redes sociales, en aquella oportunidad publicó una fotografía de su primera hija, Selva.

Desde ese momento la exchica de Calle 7 y Erich Muñoz, su pareja, han demostrado en sus perfiles de Instagram todo su amor a su pequeña que ahora ya tiene tres meses de vida.

Recordemos que Contreras había decidido tener un parto en su casa, sin embargo, su objetivo no fue conseguido y terminó por tener a su primera hija en la clínica.

En este tercer mes que lleva como mamá, aprovechó de continuar compartiendo su felicidad con sus seguidores y dedicó un hermoso mensaje a su retoña.

“Te abrazo y no quiero soltarte, quiero protegerte siempre, me gusta tu olorcito, aún me recuerda el parto“, comenzó escribiendo la influencer.

“Desde esta semana después de tu cumple mes número 3 siento que te voy conociendo muchísimo más y tu reconociéndome a mí, cuando decían que te enamorabas de los hijos no lo creía o lo veía lejano hasta esta última semana que si lo siento, y mucho!!!”, agregó.

Finalmente, remarcó que siente “muchísimo amor por mi hija y quiero gritarlo a los 4 vientos, para mi es perfecta, y no entendía cuando decían eso las madres jejeje, hoy si lo comprendo en todas mis células”.

Ve la publicación a continuación: