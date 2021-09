Pamela Díaz tramita la anulación de su matrimonio religioso y reconoce que se casaría nuevamente “feliz de la vida”

Pamela Díaz reveló que se reunió con un arzobispo para tramitar la anulación de su matrimonio religioso, situación que levanta rumores sobre una posible próxima unión entre la modelo y el periodista Jean Philippe Cretton.

“Me casaría feliz de la vida. Me encanta casarme. Es más, hablé con el arzobispo ahora, después de mis declaraciones que yo dije que me quiero anular por la iglesia porque de nuevo me quiero casar por la iglesia, yo soy porfiada“, señaló en el matinal Buenos Días a Todos de TVN.

Además, contó que Jean Philippe le regaló un anillo en medio de las grabaciones de su programa (“Mochileros”) donde el comunicador fue entrevistado.

“Sí, me entregó el anillo. No, me pasó ese anillo, pero a mí no me gustó. Es una cosa simbólica de lesear nomás”, explicó Pame.

Por otra parte reconoció: “No se quiere casar conmigo. Yo sí, por supuesto, pero él no”.

“No voy a la iglesia ni nada de eso, pero sí soy súper devota de varios santos y todo eso, pero JeanPhi no, porque no le gustan los santos ni nada de eso”, afirmó.

“No me volvería a casar por el civil. De hecho me anulé y ahora estoy divorciada, soy soltera”, cerró Pamela.