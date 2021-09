Pamela Díaz reveló que sacerdote la maltrató en su antiguo colegio por iniciar carrera de modelo

Pamela Díaz reveló el maltrato que sufrió por parte de un religioso cuando participó en Miss 17. El sacerdote católico era miembro de su colegio, el cual no estaba de acuerdo con que una de sus alumnas participara del certamen de belleza.

En un nuevo capítulo de “Mochileros” la modelo tuvo como invitado a su actual pareja, el periodista Jean Philippe Cretton, con quien recorrió Puerto Varas, la ciudad natal de “La Fiera”.

Mientras caminaban pasaron por fuera del colegio donde estudió Pamela, lo cual la hizo recordar una situación bastante desagradable que enfrentó junto a su madre.

Según indicó, fue expulsada del establecimiento educacional porque el colegio estaba no estaba de acuerdo con que iniciara una carrera como modelo en el recordado concurso de belleza. “El colegio no estaba dispuesto. Quería que no pusiera que venía de acá, porque era un mal ejemplo para las niñas“, explicó Pamela.

Posteriormente, reveló cómo fue maltratada por un sacerdote, quien la agredió verbalmente cuando su mamá fue a “suplicar” que no la expulsaran: “Un cura le dijo a ella ‘la basura se va’ y ahí me tuve que ir”, contó Pamela, situación que provocó el llanto de su madre.

“Fue heavy, porque yo tenía a todas mis amigas acá y después no me hablaron más. No nos juntamos más”, explicó Díaz, cambiando de tema.