Rodrigo Sepúlveda contra Rodrigo Rojas Vade tras confesión: “Eso es burlarse de la gente”

El periodista Rodrigo Sepúlveda manifestó su rechazo a las declaraciones emitidas durante la jornada del sábado por el constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien confesó que no padece cáncer, enfermedad que fue su bandera de lucha como activista político y que lo hizo acreedor de gran popularidad en diferentes manifestaciones.

“Dónde queda la credibilidad por nuestras autoridades, las mismas que nosotros elegimos en este país. Él fue electo con 19 mil votos, que es muchísima gente, en una campaña donde su eslogan era que él padecía cáncer“, señaló el periodista en Meganoticias.

A lo anterior, agregó: “Él, en base al cáncer que supuestamente tenía, estructuró su campaña y eso es impresentable. Es impresentable que alguien que asume un cargo público o que intente asumir un cargo público invente una enfermedad como el cáncer para llegar donde está o que invente que tiene cáncer para tapar otra enfermedad”.

“Estoy seguro que mucha gente votó por él por el sentimiento que les provocaba… Cómo es posible que sea de este nivel la mentira, no sabes lo que es el cáncer para ponerse eslogan en el cuerpo, para tatuarse en el cuerpo el sufrimiento del cáncer, eso es burlarse de la gente que tiene cáncer, burlarse de los niños y las niñas que tienen leucemia”, complementó el periodista.

Por otra parte, Sepúlveda fue enfático en señalar que en Chile “no podemos tener autoridades así (…) A quiénes le vamos a confiar el país, ¿a personas que son capaces de inventar una enfermedad?”.

“Cuando una autoridad se plantea frente al país diciendo que te engrupió, literalmente, que inventó, que levantó falso testimonio para ocultar otra enfermedad o para buscar un cierto grado de compasión para que votaran por él y de esta manera ganar votos y obtener un puesto, de qué estamos hablando”, remató el periodista.

“Cuando aparecen todos estos casos yo me cuestiono quién me va a gobernar, quién me va a liderar, quién me va a llevar por un camino… Dónde está la credibilidad de nuestras autoridades“, cerró el conductor de Meganoticias.