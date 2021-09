Los Tres, Pedropiedra, Javiera Parra, Noche de Brujas, Santa Feria en Vive Peñuelas

Regresan las Fiestas Patrias con espectáculos en vivo a la IV Región con “Zapateando”, festival que se llevará a cabo desde el 16 al 19 de septiembre con grandes invitados y protocolo Covid.

Para celebrar en grande este 18 de Septiembre en la Región de Coquimbo se realizará “Zapateando” evento que tendrá lo mejor de la música en vivo y en directo durante cuatro días en Vive Peñuelas. A cargo de la organización de estas jornadas, está La Vitrina, quienes ponen toda su expertise para el desarrollo de este gran evento, que se regirá por todas las medidas de seguridad correspondientes, como aforo reducido, ingreso sólo con pase de movilidad y uso obligatorio de mascarilla.

Para abrir los fuegos con todo, el día 16 de septiembre se presentarán Combo con Clase, Los Vikings 5 y Antonio Ríos; en la jornada del 17 de septiembre estarán Javiera y Los Imposibles, Pedropiedra y Noche de Brujas, mientras que el 18 de septiembre será el turno de los shows de Santa Feria, Caleta e´ Cumbia y Barbie Black. Cierran estos conciertos en vivo, el 19 de septiembre, Los Tres junto a Innefable y Malos Diaz.

Para el buen desarrollo de este evento, se aplicará el protocolo Covid que incluye control de temperatura y aplicación de alcohol gel.

Desde la producción de “Zapateando” hacen hincapié en que los asistentes utilicen todo el tiempo mascarilla y lleven su pase de movilidad, ya que el carnet de vacunación no es válido para ingresar. Del mismo modo, enfatizan en que el pase de movilidad debe estar legible y activo, ya que si se encuentran con Covid, cuarentena o fueron contactos estrechos, el pase se bloquea, por lo tanto no podrán entrar al recinto. En el caso de los menores de edad que no estén vacunados, pueden asistir bajo la supervisión de sus padres, hermanos mayores de edad o tutor legal demostrable.

Para bailar y cantar como antes y volver a celebrar las Fiestas Patrias con música en vivo, pero con toda la seguridad que garantiza La Vitrina, se realizará “Zapateando”, desde el 16 al 19 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en Vive Peñuelas (ex Espacio Peñuelas). Entradas a la venta a través de La Vitrina.