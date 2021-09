Catalina Pulido en picada contra el canal La Red por polémica con empresa Carozzi: “Ustedes no están contando la verdad”

Patricia Maldonado y Catalina Pulido en su programa de YouTube ‘La Maldito’ se refirieron a la polémica entre el canal La Red y Carozzi, luego que la empresa retirara sus auspicios tras la emisión del documental ‘La batalla de Chile’ del director Patricio Guzmán.

Principalmente fue la actriz quien tuvo palabras a este hecho, quien se fue en picada contra la estación televisiva. Antes que todo, comenzó diciendo que estaba sorprendida al tiempo que lleva el canal desprestigiando a la marca. “¡En mi vida he visto un canal de televisión, que quede tan pegado durante tantos días tratando de desprestigiar una marca que libremente sacó sus aportes!”, exclamó.

“Soy dueña de una empresa y yo pongo y aporto donde se me pare lo que se me pare, te guste o no te guste; soy libre de hacerlo”, agregó. Además, complementó que “tú eres libre de emitir tu programa ordinario, tú programa asqueroso donde estás provocando más división, porque eso estás haciendo tú: Le estás provocando un daño tremendo a este país“.

“O sea, responsablemente te lo digo, me parece sumamente delicado lo que se está gestando tras la decisión de poner un programa como ese“, recalcó Pulido en el programa ‘La Maldito’.

Finalmente, volvió a reiterar que la actitud del canal “es horrible”. “Señores de La Red es muy feo lo que están haciendo, muy feo, ¡horrible! Ustedes no están contando la verdad, están sacando trapitos al sol que son muy feos. Me parece valiente lo de Carozzi“, cerró.