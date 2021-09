“Desde ese día no le he vuelto a hablar…”: Coté López revela íntima anécdota matrimonial 

María José “Coté” López sorprendió con una íntima anécdota matrimonial. La modelo compartió el inesperado momento que vivió junto a su esposo, al futbolista Luis “Mago” Jiménez, en su cuenta de Instagram y generó risas entre sus seguidores.

En la publicación de una fotografía donde se luce con un outfit brillante, escribió: “Mi gente, no sé si se habrán dado cuenta que hace unos meses me puse un brillo en un diente…”.

A lo anterior, agregó: “Bueno la cosa es que cuando lo hice llegué a la casa y le dije a Luis ‘amor ¿te gustó?’ Y Luis me miraba atónito y responde: ‘¿Qué cosa amor? ¿Te teñiste el pelo?”.

La respuesta del futbolista indignó a la modelo, quien destacó que hace 16 años es rubia y su marido no lo había notado.

La situación provocó el enojo de Coté, quien le dijo a Luis “¡El brillo po amor!” recibiendo un “doloroso” comentario del futbolista: “¿A dónde? ¡NO TENÍ NINGÚN BRILLO!”, señaló.

La modelo cerró su relato expresando: “Bueno desde ese día no le he vuelto a hablar… ¡Qué se cree venir a decirme que no tengo ningún brillo! Hoy me vio así y me dijo: ‘Ya vi el brillo, amor”, ¡tarado!🤣”.

