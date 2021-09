“No estábamos preparados para este derrumbe”: Jordi Castell sufrió la pérdida de importante miembro de su familia 

Jordi Castell sufrió la pérdida de un importante miembro de su familia este fin de semana. El comunicador y fotógrafo compartió la noticia en su cuenta de Instagram junto a un conmovedor mensaje.

Hablamos de Marley, el compañero y perrito de Jordi, quien falleció a los ocho años tras presentar un agresivo cáncer fulminante.

Por medio de una fotografía donde abraza al fallecido can, Jordi expresó en la red social: “Que tengas buen viaje turumbo de mi corazón. No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad“.

Según indicó el comunicador, fueron varios los tumores que aquejaron a Marley en los últimos días, razón por la cual junto a su esposo reaccionaron a tiempo entregando el tratamiento necesario al perrito, quien falleció sin dolores.

“No estábamos preparados para este derrumbe. Ahora que estás al otro lado del camino vas a seguir sintiendo lo importante que fuiste en mi vida, porque la memoria la tengo plagada de imágenes contigo. Chancho peludo, este amor que siento no sabes del porte que es. Ahora descansa, cabezón”, cerró Jordi en su sensible mensaje.

La publicación impactó a los seguidores del fotógrafo, quienes reaccionaron entregando su apoyo al fotógrafo en este difícil momento.

Revisa el mensaje de Jordi a continuación: