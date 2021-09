“Qué le habrá hecho al perro”: El irónico y fuerte mensaje de Chino Ríos a Jordi Castell por muerte de mascota 

Marcelo “Chino” Ríos envió un fuerte mensaje a Jordi Castell, quien en las últimas horas lamentó en redes sociales la muerte de uno de sus perros, a quien consideraba miembro importante de su familia.

“No estábamos preparados para este derrumbe. Ahora que estás al otro lado del camino vas a seguir sintiendo lo importante que fuiste en mi vida, porque la memoria la tengo plagada de imágenes contigo. Chancho peludo, este amor que siento no sabes del porte que es”, señaló Jordi en el sensible mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, donde informaba el deceso del can.

Las palabras del fotógrafo no dejaron indiferente al ex tenista, quien por medio de su cuenta de Instagram arremetió contra Jordi con fuertes palabras.

“Pastel no sufras tanto por el perro, solo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar"”, señaló en la publicación.

Las palabras del ex tenista no dejaron indiferentes a los internautas, incluso uno se aventuró a preguntar: “¿Qué le habrá hecho el Pastel al Chino?”.

Lo anterior fue respondido: “Qué le habrá hecho al perro”, señaló Marcelo Ríos, generando una nueva polémica.

Revisa el mensaje a continuación: