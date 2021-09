El potente mensaje de Jordi Castell tras perder a su mascota y recibir burla de Chino Ríos 

Jordi Castell envió un sincero mensaje a sus seguidores tras anunciar el fallecimiento de un importante miembro de su familia. Se trata de “Marley”, su perro, quien enfrentó un agresivo cáncer que terminó por quitarle la vida.

Es necesario destacar que, luego de hacer público el fallecimiento y su pesar, el fotógrafo recibió diversos comentarios de apoyo en redes sociales. Pese a lo anterior, Marcelo “Chino” Ríos decidió realizar una fuerte publicación sobre el tema que no dejó indiferentes a los internautas.

“Pastel no sufras tanto por el perro, solo piensa que debe estar feliz y pensando: ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar"”, escribió el ex tenista en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Chino no dejaron indiferentes a los internautas, quienes rápidamente reaccionaron para criticar su actitud: “Leí lo que escribiste y pensé en la Kenita diciendo eso de ti cuando se separaron 😉”; “Eres el reflejo de lo que odias”; “Debes mirar el perfil del Pastel bien seguido como para saber todo lo que acontece en su vida 😆”; “Chino, ocupa tus millones para terapia” y “Amigo: ¿Estás bebido?”, fue parte de lo que comentaron.

Pese a lo anterior, Jordi rescató el apoyo que recibió de los internautas y hoy publicó una nueva fotografía que acompañó con un sincero mensaje de agradecimiento. En la imagen posan sus dos gatitas, ambas rescatadas en uno de sus viajes a Chiloé.

“Esto somos hoy. Dos chilotas petisas que llegaron de improviso sin que sospecháramos siquiera que podía existir este desenlace. Se quieren, se quitan los juguetes, se suben arriba nuestro y nos despiertan al alba pidiendo amor”, señaló el fotógrafo.

A lo anterior agregó: “Solo agradecerles, no se imaginan cuánto, que se han pasado con sus mensajes, cómo nos han hecho sentir y vivir el golpe duro de una despedida así. Imposible responder cada una de sus palabras lindas con la gratitud que sentimos. Que todo lo que nos escribieron se les multiplique“, cerró Jordi, enviando sus mejores deseos para las celebraciones que se desarrollan en este nuevo 18 de septiembre.

Revisa la publicación a continuación: