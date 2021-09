Javiera Acevedo habló sobre su maternidad y reveló la razón tras el poco común nombre de su bebé

Javiera Acevedo explicó el significado del nombre de su hijo “Kai”, quien solo tiene algunos meses de vida. La comunicadora e influencer reveló el origen en el programa Los 5 mandamientos, conducido por Martín Cárcamo en Canal 13.

Según explicó, el papá del bebé está muy ligado al mundo marino, razón por la cual quiso que ponerle un nombre relacionado.

“El papá está muy ligado al mar, y quería ponerle ‘Mar’, pero yo dije que no. Buena onda con la volada marina y todo, pero no”, recordó Javiera.

A lo anterior, agregó: “Me metí a internet y encontré que Kai significa mar en hawaiiano, y que es el nombre de un surfista famoso de allá. Además, es original, cortito y lindo”.

Tras contar cómo decidió el nombre de su hijo, habló de la conexión que tiene con el bebé y el amor que ambos sienten: “El momento más maravilloso de mi vida es ahora, que nunca había valorado tanto el presente de ser mamá de esta exquisitez. No llora, me está sonriendo todo el día, me mira con ojos de enamorado“.