Raquel Argandoña sorprende con juvenil look y envía potente mensaje motivacional

Raquel Argandoña continúa disfrutando de un especial fin de semana por Fiestas Patrias. La comunicadora compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde posa con un juvenil look y envió un potente mensaje motivacional a sus seguidores.

La imagen fue captada desde Viña San Cruz, lugar donde la comunicadora disfruta de un relajado domingo. “Ningún obstáculo está por encima de ti. Si es necesario hacer algo lo haces y listo ✅”, escribió en el registro.

La postal y las palabras de Raquel no dejaron indiferentes a los internautas, quienes reaccionaron con más de 6.150 Me Gusta y múltiples comentarios donde aplauden el mensaje y look de la comunicadora.

“Te ves siempre tan regia ¡Me encanta tu actitud”; “Me encantaría tener tu fortaleza y autoestima para salir adelante🙌”; “Preciosa como siempre”; “Qué linda y guapa” y “Esa es la actitud, Raquel 👏”, fue parte de lo que comentaron.

Revisa la postal a continuación: