“Estoy ocupada con otras cosas en mi vida”: Katy Contreras le contestó a Paty Maldonado por sus burlas

La ex chica reality Kathy Contreras causó un gran revuelo mediados de esta mes tras haberse mostrado en redes sociales consumiendo la placenta de la que nació su bebé, Selva.

Pese a que gran parte de sus seguidores la apoyaron, hubo otros que decidieron burlarse de ella, recibiendo duras críticas incluso de destacadas personalidades del país.

Tal fue el caso de Paty Maldonado, quien a través de su programa online, Las Indomables, el pasado lunes se burló sin filtro de ella.

“O sea se convirtió en gato, porque los gatos se comen la placenta, los perros, las yeguas, las elefantas se comen la mugre que le queda alrededor del animalito para limpiarlo”, disparó la animadora.

“Hay gatas y perras que se comen sus propias crías. Menos mal no se comió a la guagua la Kathy“, añadió.

Es en este contexto en el que esta tarde Contreras se aburrió de las burlas y decidió usar su cuenta de Instagram para contestarle a quienes la han criticado por su decisión.

“Esto ha salido en varios portales. Muchos me han dado su apoyo y me han dicho que no me deje pisotear”, partió diciendo en una historia de Instagram, compartiendo una noticia sobre las burlas de Maldonado.

“La verdad que cuando me lo mostraron no me movió ni un pelo, estoy ocupada con otras cosas en mi vida, sé cuales son mis prioridades y me basta y me sobra con mis demonios internos que estar mal gastando mi tiempo con personas que crucé una que otra vez”, cerró.