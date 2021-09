Javiera Contador opina sobre la polémica con Antonella Ríos en Pecados Digitales. “Lamento mucho que ella se sintiera mal”

Este miércoles Javiera Contador se refirió a la polémica protagonizada por Antonella Ríos en Pecados Digitales, donde la actriz aseguró sentirse totalmente abrumada durante su participación en el programa.

Fue hace casi un mes cuando la panelista de Me Late Prime se vio seriamente cuestionada y criticada en el espacio de Mega por las publicaciones que hace en su cuenta Instagram.

“Si hubiese sabido que iba a pasar algo así no voy, porque ando buscando mi paz mental. Me preguntaron otras cosas y ya en un momento empecé a hacer pucheros (…) Me amargué, me dio pena”, aseguro a finales de agosto.

En ese contexto, Contador opinó sobre el tema en una rueda de prensa del programa, expresando que “lo de la Antonella fue totalmente aislado y lo lamentamos y fue un primer programa y de hecho hemos hecho cosas con la producción, porque la idea es que nadie se sienta así. Que nadie se sienta mal, en general”.

“No es la onda del programa, ni obligar a nadie a ‘muestra lo que tienes porque para eso viniste‘. No es el perfil de lo que queremos hacer y lo que yo quiero hacer”, añadió.

“Lamento mucho que ella se sintiera mal”, comentó, asegurando que habló con la actriz posteriormente.

“Fue algo súper puntual, específico. Ella se sintió de una manera y eso me parece que es innegable. Si alguien se siente mal, pucha, es así. Uno no puede negarle a la otra persona un sentimiento”, señaló Contador.