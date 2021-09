Leo Méndez Jr se sometió a operación tras ser víctima de brutal golpiza

Recientemente Leo Méndez Jr, hijo de DJ Méndez, preocupó a sus seguidores luego de que compartiera una historia con un parche en la nariz, donde ante las múltiples consultar que recibió sobre este hecho, el influencer finalmente relató la situación.

Así el joven señaló que se sometió a una operación, debido a una golpiza que sufrió hace dos años. “Es una corrección que me hicieron porque hace dos años a mí me maltrataron y me pegaron entre tres personas. Desde ese entonces, mi nariz quedó chueca y solamente pude respirar por esta parte (señalando la parte derecha de la nariz). Se infectó con pus y todo durante dos años“, detalló.

En este sentido señaló que la agresión terminó en juicio. “Yo denuncié y él cayó por maltrato. Él fue el principal de estos tres tipos: fueron dos hombres y una mujer contra mí”, precisó.

Por último expresó: “Estoy contento, porque ha sido una lucha larguísima en el tema de salud respiratoria, mental. Ahora está todo llegando a su fin. Pude corregir mi nariz y ahora a sanar“.