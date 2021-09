Jani Dueñas respondió con particular meme a Patricia Maldonado tras decir que “no le ha ganado a nadie”

La comediante Jani Dueñas habló hace unos días sobre su fallida presentación en el Festival de Viña del Mar 2019, palabras que fueron analizadas por Patricia Maldonado en su programa “Las Indomables”.

Dueñas había declarado que “a mí Viña me rompió. Me rompió para siempre (…) es muy loco, porque yo no tengo la sensación de que esto haya sido algo malo para mí”.

“Creo que es una de las experiencias de las que yo más he aprendido”, fueron parte de sus declaraciones en el podcast “Perdona si no te puedo ser sincera”.

Sin embargo, Maldonado fue dura y dijo que ella “no le ha ganado a nadie”.

“Hace un mea culpa, pero tarde lo hizo, el error debió ser arreglado y reparado en el minuto”, aseguró.

“Son personas que les cuesta mucho reconocer cuando algo lo han hecho mal. Un ego estúpido, porque esa señora no le ha ganado a nadie”, sentenció la ex rostro de Mega.

“Su humor no solo no lo entendió la gente en la Quinta Vergara, no lo entendieron los millones de chilenos en la pantalla. Eso fue una pifia no solo de la Quinta, sino que de Chile y el mundo”, agregó.

Al respecto, Dueñas publicó su respuesta en Twitter con un particular meme de “Regina George” (Rachel McAdams) en la película “Mean Girls”.

Why are you so obsessed with me? (¿Por qué estás tan obsesionada conmigo?)”, se lee.