Princesa Alba recordó las burlas que recibió por su cuerpo y envió mensaje a niñas que sufren cyberbullying 

Trinidad Riveros, conocida como “Princesa Alba”, se refirió a las duros comentarios que recibió cuando iniciaba su carrera en el mundo del espectáculo nacional. La cantante y audiovisualista recordó las burlas en el programa programa “Pecados Digitales” de Mega.

En el espacio mostraron el primer videoclip creado y protagonizado por Princesa Alba. Se trata de “Mi only one”, el cual fue grabado en el Estadio Monumental y el cual estaba dedicado a Colo Colo, equipo de la cantante.

“Ese es el video que me llevó a ser viral y me hizo un meme durante mucho tiempo, pero nada yo siempre quise hacer música, siempre quise dedicarme a esto”, reveló Princesa.

Posteriormente señaló que recibió muchas burlas tras el lanzamiento las que estaban enfocadas en su cuerpo y no en la propuesta audiovisual.

“Se hizo viral. Toda la gente como que se reía de mi por ser la Princesa Alba y también se rieron de mi cuerpo, de mis pechugas, pero nada, yo seguí en la música porque era lo que me gustaba, también me gusta mucho hacer video clip”, expresó.

“Me hice muy la fuerte en ese momento porque sentía que me llegó tanto hate que si eso se quedaba en que yo tirara la toalla y no siguiera haciendo música sería como que el odio te haya vencido y no quería eso, quería que la historia fuera al contrario”, agregó la artista.

“A mi me gusta ser el ejemplo, que hayan niñitas que puedan ver mi historia y digan si ella pudo yo también puedo. Sabemos que hay mucho cyberbullying en redes sociales y que hay niños que sufren, que hay suicidios y que hay gente sufriendo por todo eso así que está bueno visibilizarlo”, finalizó.