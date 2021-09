Laura Silva reveló cómo conoció a su pololo francés: “Ese día sentí que él y lo que estaba pasando era especial”

Desde el 2015 Laura Silva está viviendo en Montreal, Canadá, ella fue conductora del programa juvenil ‘Interferencia‘ emitido por Mega en la década de los 90′.

Ahora trabaja como dj y reveló al LUN que lleva cuatro meses pololeando con el francés Thomas Beslong-Guilbert.

En el citado medio, contó que lo conoció a través de Facebook, ya que él le envió una solicitud de amistad. “Le aparecí en ‘Personas que quizás conoces’, claro que revisé su perfil antes de aceptarlo, vi que también es dj (DJ Loompa), que es guapo, que es de Francia y vive acá en Montreal”, detalló.

Además, le llamó la atención que en su perfil tenía un arte digital, “que era una pareja conectada con luces de energía, lo encontré hermoso“. Luego de conocer los intereses que en la red social describe el francés, Silva se percató que tenían los mismos intereses. “También tenía fotos con amigos así que pensé que era buen amigo, como yo, que teníamos los mismos intereses“, relató.

Al aceptar la solicitud no comenzaron a charlar inmediatamente, sino que pasaron unas semanas antes de interactuar. “Yo subí una historia a mi Facebook por un proyecto de realidad virtual que tengo con una amiga, y él me la respondió“, reveló al medio escrito cómo comenzaron a hablar, agregando que conversaron de música y que desde ahí se largó.

Con respecto a la primera cita, contó que fueron a la montaña, “al Parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles. Me llevó a un lugar súper bonito, con cascada”. Ella reveló que estaba nerviosa ante esta primera junta y “sentir que no me gustara, y fue muy caballero… y se tomó su tiempo en darme un beso. Fue al final del día”.

Y continuó diciendo que “antes no intentó ni abrazarme, al principio yo no entendía mucho, pensé que no le había gustado. Pero ese día sentí que él y lo que estaba pasando era especial“.

Cabe señalar, que la animadora del extinto programa juvenil de Mega contrajo matrimonio en el 2014 con el canadiense Claudio Buono, quienes al año siguiente emigraron a Candá y en el 2018 se divorciaron.

