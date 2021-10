Antonella Ríos acusó “encerrona” por fotos eróticas en medio de programa: “Me sentí súper expuesta”

Antonella Ríos estuvo al borde de las lágrimas en medio de su participación en el programa Pecados Digitales de Mega. La actriz sufrió una “encerrona” en vivo, generando polémica en el espacio.

Todo ocurrió cuando la intérprete fue consultada por los cuestionamientos que recibió por parte de María José Cumplido, historiadora feminista, quien por medio de un tuit se refirió a las fotos eróticas que la actriz comparte en el sitio web “Unlok”.

“Only Fans reproduce la cosificación de las mujeres aunque pueda generar mayores ingresos. Reproduce el problema clásico”, argumentó la también candidata a diputada en la red social.

Lo anterior fue debatido por Ríos, quién aseguró: “En el momento que yo decido y me empodero de lo que yo quiero hacer dejo de ser cosificada, porque estoy yo teniendo la batuta y el sartén por el mango“.

En ese momento, los conductores del espacio realizaron un contacto en vivo con Cumplido, lo cual sorprendió a Antonella. En la instancia la historiadora continúo criticando las plataformas que ofrecen contenido erótico.

Una vez finalizado el tenso debate, Antonella manifestó su molestia y con lágrimas en los ojos mostró su malestar por la “encerrona” de la cual fue víctima.

“Estoy súper tostá, porque siento que me expusieron en la parte que vino la mina… Me sentí súper expuesta”, expresó la actriz.

“Estoy mal, porque además no estoy bien en general, entonces me dio lata… Estoy en un momento de mi vida difícil, recién hace poco tiempo se murió mi perro, estoy sensible, me siento siempre cuestionada y además me sentí mal, súper mal”, cerró, notoriamente afectada.