“Guatón chancho”: Panelistas de Milf estallan contra Yerko Puchento por tratarlas de viejas y gordas

Sigue el fuego cruzado entre las animadoras de Milf y Yerko Puchento, luego de que el personaje interpretado por Daniel Alcaíno siguiera emitiendo ácidos comentarios en contra de las panelistas del programa de TV+, provocando una dura respuesta de sus integrantes.

En ese sentido, una de las animadoras del espacio, la actriz Berta Lasala se refirió a la reciente performance de Yerko en Pecados Digitales, donde apareció semidesnudo.

“Ese hombre me hace pasar vergüenza, ahora salió desnudo, mostrando su guata y nos trata de viejas gordas. Cara de palo, mira por favor esa guata”, disparó la artista.

En la misma línea, otra que se sumó al descargo fue Claudia Conserva, quién le exigió explicaciones a Alcaíno por sus dichos.

“¿Cómo no le da vergüenza? Tenemos familia, no se lo muestro a mi hijo, qué fuerte. Guatón chancho, más encima me guatonea a mí y a mis amigas”, agregó al respecto la actriz, quien además está casada con ahora rostro de Mega.

Debido a lo anterior Conserva fue critica con su amiga, asegurándole que deberá “tomar medidas más drásticas. Has sido muy suave, no nos respeta”.

De esta forma, desde el programa anunciaron que apenas puedan recibir nuevamente invitados, el responsable de interpretar a Yerko será el primero en asistir Milf, donde deberá responder por cada uno de sus dichos.

De todas maneras, las animadoras coincidieron en que el público en general aprobó de gran manera la rutina realizada por Yerko en el programa de Mega.