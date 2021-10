“Fue muy incomodo”: Francisca Walker confiesa que tuvo un duro encontrón con Ashton Kutcher en EE.UU.

La actriz Francisca Walker desclasificó recientemente una impactante anécdota de cuando trabajaba en un restaurante de Estados Unidos, en donde solía atender a algunos de los actores más reconocidos de la industria.

La destacada artista de #PobreNovio se refirió al tema durante su conversación con la actriz Teresita Reyes, durante su programa online ‘a calzón quitado’. En ese sentido, recordó cuando trabajó como anfitriona en un destacado restaurante en Los Angeles, California.

“Es la tremenda aventura. Allá fui a casting, trabajé en un restaurante top, bueno como todos los actores allá. Un restaurante al que iba Paris Hilton, Gwen Stefani”, partió diciendo.

“Un día estaba en el computador y estaba Jared Leto con sus ojos gigantes celestes y yo como ‘chuta yo lo conozco de alguna parte”, recordó.

Fue entonces cuando se refirió a una incómoda situación que protagonizó junto a Ashton Kutcher y Mila Kunis.

“Hablando de embarazo, yo no cachaba nada de embarazo. Llegó Mila Kunis con Ashton Kutcher tempranito, antes de que abriéramos”, señaló.

“Mila Kunis tocaba el vidrio como desesperada, me decía como que quería ir al baño. Yo estaba traumada con el manager del restaurante porque era muy pesado y me decía ‘no dejen entrar a nadie antes”, añadió.

Finalmente la actriz cerraría el tema mencionando: “Yo quedé como la pesada. Ashton Kutcher me miró y me retó porque yo no había dejado entrar a su mujer y quedé como la mala onda. Después comían y me miraban con una cara. Fue muy incómodo”