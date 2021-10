“Fue una noche loca”: Jordi Castell rompió el silencio y habló de su fugaz encuentro con Luis Miguel 

Jordi Castell se refirió a la polémica supuesta noche que pasó con Luis Miguel. El fotógrafo y comunicador habló de su encuentro con el ídolo mexicano en el programa “Pecados Digitales” de Mega.

Consultado por el “affaire” que se comenta en internet, Jordi señaló: “Por culpa de la Kathy Salosny, que ella lo tiró a la luz pública, porque ella fue testigo de esa noche. Éramos dos cabros jóvenes, lo pasamos súper bien, carreteamos harto“.

El fotógrafo intentó negar el encuentro, sin embargo ante la insistencia de la animadora, Javiera Contador, explicó: “Yo me fui a la pieza del hotel donde se estaba quedando. Fue una noche muy divertida, pero por respeto al hombre con el que estoy casado no voy a dar detalles (…) No fue una relación, no fue nada”.

Finalmente, ante la insistencia, Jordi reconoció que sí, ocurrió algo, pero en un contexto de “carrete”, por lo cual no le da importancia. “Fue una noche loca”, declaró el fotógrafo, cerrando el tema.