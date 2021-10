Jean-Philippe Cretton manifestó su “enojo” con Pamela Díaz: “Llego a la casa y este es el panorama…”

Jean-Philippe Cretton realizó un “fuerte” descargo contra su polola, Pamela Díaz, en su cuenta de Instagram. El comunicador manifestó su molestia frente a la alimentación que le ofrece la modelo.

Es necesario destacar que Jean-Philippe se está preparando arduamente para la llegada del verano. El rubio comunicador va diariamente al gimnasio y entrena durante horas para estar en un buen estado físico.

Pese a lo anterior, en el registro se mostró enojado ya que aunque intenta hacer sus mejores esfuerzos, siempre que llega a la casa de Pamela es recibido con snacks que no son saludables.

“Me saco la chucha en el gimnasio, ¿para qué? Para que mi mina me encuentre mino, para que me desee, para que me encuentre rico”, expresó el periodista en su descargo.

Posteriormente, señala “llego a la casa de Pamela y este es el panorama” mostrando una gran variedad de papas fritas, ramitas, galletas y queques sobre una mesa, los cuales previamente fueron ofrecidos por su polola.

