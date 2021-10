¡El amor está en el aire! Karla Constant celebra con romántica postal su aniversario

Su historia nos da esperanzas. Porque siempre después de un fracaso, podemos volver a levantarnos y rearmar de manera exitosa nuestra vida amorosa.

Y es que Karla Constant volvió a brillar y más fuerte que nunca, tanto en lo laboral, logrando destacarse como uno de los rostros ancla de Mega conduciendo en horario estelar, como en lo sentimental, viviendo una relación de ensueño con su pareja Andres Vila, con quien cumple 9 años juntos y quiso compartir su felicidad con los fans a través de su instagram.

“Love is in the air!!!! Estamos de aniversario!!! 9 ańos juntos! OMG❤️ Y lo vamos a celebrar como corresponde! Porque después de tanta pandemia y tanta payasá cada ańo es un Logro🤣 Te amo @coach.andresvila con todo mi corazón!!!!!” publicó junto a una fotografía con un beso de película.