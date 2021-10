Ignacia Allamand reaparece en Instagram con foto al natural “Se siente lindo el cariño”

Hay gente que si desaparece en redes sociales se nota. Como fue el caso de la actriz nacional Ignacia Allamand quien recientemente publicó una fotografía al instagram luego de semanas estando lejos de la red social.

Y lo hizo con una sencilla selfie donde se le ve super natural con su rostro libre de maquillaje y mostrando los tatuajes de su brazo. “Hola amiguitos y amiguitas. ¿Cómo están?

Muchos de ustedes andan preguntándome si estoy bien o me pasa algo porque he andado media desaparecida y no me han visto por aquí. Muchas gracias por preocuparse por mi. Se siente lindo el cariño. De verdad. Lindo lindo lindo.” escribió.

Y realmente la extrañaban sus fans, porque inmediatamente la publicación se llenó de mensajes de cariño hacia la actriz.