Jacqueline Pardo sorprendió a Gala con directa pregunta: ¿Oye, así que estás pololeando con Iván Cabrera?

En un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, se pudo ver una reñida competencia en donde los famosos luchan por su continuidad en el programa.

La primera prueba de la noche fue ganada por el equipo rojo, ante lo cual el verde y azul se enfrentaron en un duelo de eliminación. Fue en ese momento, en que Gala Caldirola y Jacqueline Pardo sostuvieron una sorprendente conversación.

“Oye, así que estás pololeando con él (Iván Cabrera)”, preguntó la madre de Arturo Vidal, a lo que la modelo española respondió: “No, ¿pololeando? Esa es una palabra muy grande”, argumentado que: “hay que estar con alguien primero. No, me está coqueteando. Igual es linda persona, es buen chico”.

Pero esas no fueron las únicas declaraciones de la exchica reality, mientras cocinaban confesó: “Estoy dejando que se acerque. Todavía no pasa nada, igual hoy me trajo flores”, ante la admiración de Jacqueline quien sostiene: “Lindo gesto para tan poco tiempo”. ¡Es donde ha tenido tanta mala suerte!.