“Fui juzgada por amistades y parejas…”: Laura Prieto sufre enfermedad mental y entrega detalles de su tratamiento

Laura Prieto reveló por medio de su cuenta de Instagram que enfrenta una enfermedad mental. La modelo e influencer contó que sufre de bipolaridad y entregó detalles de su diagnóstico.

“Empecé hace como 10 años con cambios de humor y depresiones bastante fuertes, que me alteraban el ánimo, de repente quería estar acostada todo el día y me preguntaba por qué si me iba bien”, detalló Laura en sus historias.

La modelo contó que pasa por periodos de estrés que la llevan a olvidar todas las cosas buenas están presentes en su vida. Cuando sintió que todo se le escapaba de las manos buscó ayuda profesional.

“Yo soy bipolar, diagnosticada hace 10 años y yo fui de esas que decía: ‘¿Para qué te vas a medicar?’ Ahí me di cuenta de que no podía yo sola hacerme cargo de mi estado de ánimo, no dependía de mí (…) Es súper importante entender cuando uno no puede solo y no tiene nada de malo”, señaló.

“Cuando uno asume y se hace cargo de decir ‘ya, yo tengo esto’ llegan las etiquetas (…) muchas veces fui juzgada por amistades y parejas... Si yo sigo un tratamiento al pie de la letra, me hago cargo, voy a terapia y me cuido pudo tener una vida totalmente normal”, cerró Laura.