Neme responde a críticas por su compromiso con la comunidad LGBT+: “No el que se pone más pelucas es el más progresista”

José Antonio Neme arremetió contra quienes lo critican por su “falta de compromiso” con la comunidad LGBT+. El periodista entregó sus argumentos en el programa “Pecados Digitales” de Mega y debatió con el cineasta y activista Francesc Morales.

Recordemos que los cuestionamientos a Neme partieron en el año 2021, cuando el comunicador criticó la transmisión en televisión del programa “Las Gansas” donde se abordaban temáticas sobre las disidencias sexuales.

“Es un programa para este tipo de público y solo con esos códigos que nadie más entiende (…) No sé, creo que la televisión debe ser más convocante, quizás hay otras plataformas para programas de nicho. Hoy el Instagram te abre miles de posibilidades o el mismo Twitter con este tipo de podcast”, señaló Neme.

La discusión fue retomada en el programa de Mega donde el periodista explicó: “Dije que me parecían contenidos de nicho, que funcionan mejor en otras plataformas (…) yo nunca dije que no podían estar en televisión, solo di mi opinión, porque hoy en televisión, no sé si suma”.

“Hoy día, que la comunidad LGBT+ o que cualquier otra diga que está en televisión abierta, no sé si es un logro necesariamente, eso es lo que yo considero”, agregó.

Posteriormente, Neme recordó cuando activistas de disidencias sexuales lo catalogaron como un homosexual “heteronormado” y “gay higienizado”.

“Yo no me voy a hacer cargo de eso, yo hablo de mi historia que muchos conocen y otros no conocen. Cuando muchos de estos personajes que aparecen con peluca en televisión ni siquiera habían nacido, yo estaba en el departamento de prensa de TVN, que no sé si Francesc lo sabe, conversando de mi homosexualidad con mi editor general, intentando ser lector de noticias cuando ellos eran proyecto de personas“, expresó.

“Luego me enamoré de una persona seropositiva cuando tener VIH no era tomarse un paracetamol ni existía la triterapia. O sea, no me van a venir a acusar de heteronorma ni de que estoy higienizado. No el que se pone más pelucas es el más progresista“, reveló Neme.

A lo anterior, Francis respondió: “Existe un descontento, más allá del caso de Neme, (con los periodistas homosexuales) que dicen ‘soy homosexual’, pero nadie se hace cargo de los temas más allá. Eso es lo que se cuestiona”.

“Lo que dijo Neme en la entrevista, en el fondo divide lo que está aportando el programa de ‘Las Gansas’. Los rostros homosexuales, en general, como que dicen soy homosexual, pero ‘no hablo mucho de eso, no es mi bandera de lucha’. El mismo Neme es super animalista, pelea con políticos, es atrevido y todo, pero con el tema de activismo LGBT+ es como ‘no es mi tema"”, agregó.

Finalmente, Neme explicó que no existe una falta de compromiso con la comunidad pero si falta de interés ya que las concentración parecerían más una “Fiesta Tecno”.

“Cuando aparecen vinculados a marcas de trago, marcas deportivas arriba de unos carros, me parece que eso es más una fiesta -que está perfecto que sea así-, que una cosa contestataria en términos políticos“,dijo.

“Lo que a mí me interesa en lo personal es que los homosexuales ocupen espacios de poder, espacios de decisión. Más allá de la forma cultural como nos expresamos. A ti te gusta que brille más tu chaqueta, a mí el negro, a otro el maquillaje, me parece que eso habla más de un tema de forma, legítima, pero nadie tiene el monopolio del progresismo”, sentenció.

“Yo soy orgullosamente homosexual y nunca he escondido mi condición (orientación) sexual, jamás, jamás, ni siquiera cuando muchos de ustedes no salían del closet”, agregó.

“Sí corresponde, le dije yo. Y di esa pelea. Y me senté en un mesón a leer las noticias para que la gente me creyera, independiente de que yo fuera homosexual. Esa fue mi lucha“, finalizó José Antonio Neme.