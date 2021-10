Paty Maldonado por manifestaciones feministas: “No creo que tengas que sacarte la ropa para reclamar tus derechos”

Patricia Maldonado entregó su opinión sobre el Feminismo en el programa Pecados Digitales de Mega. La comunicadora señaló: “No sé lo que es ser feminista, no tengo idea”.

En la instancia, Paty destacó que las mujeres reclaman sus derechos hace más de “250 mil años” y que es legítimo exigir el lugar que les corresponde, sin embargo criticó las manifestaciones feministas y las formas de protesta que se han desarrollado en el último tiempo.

“Hay formas y formas. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que han hecho en las calles (…) En mi opinión, no creo que tengas que sacarte la ropa para reclamar tus derechos, no, para nada”, expresó la comunicadora.

Además, señaló que las manifestaciones podrían ser igual de válidas “con tu ropa, bien plantada y donde sea”.

Tenso momento por declaraciones sobre Daniela Vega

En la instancia Paty protagonizó un tenso momento con la animadora Javiera Contador por sus dichos pasados sobre la identidad de género de Daniela Vega.

“Yo dije claramente, me preguntaron, (Daniela Vega) es hombre o mujer y yo dije que es dueño de ser lo que le da la gana. Un refrigerador, máquina de coser, hombre, mujer, da lo mismo. Él es un hombre (…) Eso no es odio, es la realidad. ¿Por qué les molesta la realidad?“, señaló en la discusión.

A lo anterior, Contador respondió: “Esa no es la realidad. Es una mujer, una mujer trans. Les cuesta mucho (identificarse) para que después venga alguien y le diga, ‘no tú eres un señor’. Paty, yo a ti te conozco de hace mucho y me parece que es una falta de respeto”.

Tras escuchar, Paty finalizó explicando: “Cada persona es dueña de hacer de su vida lo que quiera, pero no me digas que esto (apuntando su celular) es una máquina de escribir“.