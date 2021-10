La linda reflexión de Francisco Puelles en los viajes junto a Montserrat Ballarín

Hemos visto varias parejas de teleseries que han trascendido la ficción, una de ellas es Francisco Puelles (o más conocido como “Chapu”) con Montserrat Ballarín, quienes hicieron muy feliz a los fans que aman verlos en pantalla juntos.

Y hoy en día la pareja que ya formó una linda familia junto a su hijo Silvestre de un año, se embarcó en una nueva aventura laboral. Se trata de un programa que se emitirá por Canal 13 cable llamado “Sueños de Patagonia” que los ha tenido viajando por esas lindas tierras , juntos ¿Qué mejor que trabajar así?.

Y en el marco de sus viajes, es que Francisco Puelles realizó una linda reflexión junto a una fotografía con su amada, en que lucen riendo plácidamente.

“Nada es fácil, nada.

Para cada sonrisa o carcajada hay que trabajar duro, para cada momento bonito hay experimentar momentos menos gratos, cada cosa buena trajo algo no tan bueno, pero estamos aquí cada día para preguntarnos si hoy en este preciso momento estamos donde queremos o si nos sentimos bien con el camino que elegimos, lo más bello es que nunca es tarde para reflexionar y tomar decisiones importantes.

Para estar donde deseamos estar siempre habrá sacrificios, sacrificios de cosas buenas o no tan buenas, pero el engranaje no permite la avaricia.

La libertad está dentro de cada uno y solo nosotros podemos activarla.

Buen fin de semana familia!

A buscar los caminos de la felicidad.” Fueron sus palabras.

Y posteriormente publicó otra serie de fotografías mostrando lugares que ha visitado, adelantando lo que se viene en su nuevo programa.

“Cada momento es único.

La vida es única.

Sector peña blanca, disfrutando de la muralla oceánica”.