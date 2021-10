Amaro expone públicamente a JC Rodriguez por no reconocer su apoyo a la “Lista del pueblo”

Twitter hoy ardió. Y es que por la boca muere el pez -como se dice- y este martes se lo sacó en cara el periodista del matinal de Canal 13, Amaro Gómez -Pablos, a su colega del canal vecino, Julio César Rodríguez, a quien no le perdonó que negara haber apoyado a “La Lista del Pueblo”, siendo que existen pruebas que acreditan lo contrario.

¿La evidencia? un lúdico video de Tik Tok difundido en la red, en donde se puede ver que el conductor de “Contigo en La Mañana” sí hizo llamados a votar por personas que postulaban a cargos públicos por la lista en cuestión, y fue ese mismo video el que compartió el periodista del acento español.

“Lo que no entiendo es por qué lo niega cuando ese video de apoyo a la Lista del Pueblo fue de amplia divulgación, y grabado, con ese propósito. Sldos”, escribió en twitter.

Lo que no entiendo es por qué lo niega cuando ese video de apoyo a la Lista del Pueblo fue de amplia divulgación, y grabado, con ese propósito. Sldos. https://t.co/h3Rjg565DT — Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) October 18, 2021

El tuit tuvo tal repercusión, que Amaro decidió seguir profundizando el tema en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de su entrevista al diario La Segunda.

“Cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera. Lo que no me parece, es dar pie atrás … porque burla la inteligencia de la audiencia y además deshonra al mismo colectivo político que dices apoyar. La falta es doble. Soy de los que piensan que los periodistas no debieran convertirse en instrumentos de propaganda electoral, pero respeto las diferencias. Creo que ‘mojarse el potito’ en tiempos tan crispados no es caerle en gracia a un sector u otro, si no hacer ‘la pega’ procurando la mayor ecuanimidad y haciendo las preguntas duras a quien corresponda. En las lógicas actuales, un día te acusarán de ‘facho’ y al siguiente de ‘comunacho’.… pero aquello es sintomático de los tiempos que vivimos. Más allá de Julio César Rodríguez, esto me parece un buen tópico de debate en las Escuelas de Periodismo y un tema propicio a tocar como usuarios de la información. @diariolasegunda “, dijo.