“Estuvo en riesgo vital” Félix Ureta habla sobre el estado de salud de Raquel Argandoñ

La semana pasada , la noticia que impactó a muchos, fue la de Raquel Argandoña y su delicado estado de salud, que la tuvo hospitalizada desde el pasado martes y por lo que fue intervenida quirúrgicamente en la noche del jueves debido a una obstrucción intestinal. “Fue sometida a una exploración quirúrgica por vía laparoscópica y está recuperándose adecuadamente. La paciente se encuentra estable y en observación” indicó el parte médico de la Clínica.

Sin embargo ahora nuevos antecedentes salieron a la luz, debido a un live que realizó en instagram la periodista Cecilia Gutiérrez, quien reveló que pudo conversar con la pareja de Raquel, Félix Ureta y le contó detalles sobre su estado actual de salud. “Me dijo que la Raquel ya está mucho mejor, que ya está recuperada, saliendo adelante, comenzando a comer de a poco, caminar, a moverse”, sostuvo en el video.

“Fue una operación súper complicada, estuvo incluso en riesgo vital en algún momento de la cirugía, pero que ahora está bien, ya pasó lo terrible y peligroso, tiene que cuidarse nomás”, señaló.

“Probablemente va a estar el resto de la semana internada todavía, pero está mucho mejor”, cerró.

Recordemos que la semana pasada, pudimos conversar con su amigo Sergio Marabolí quien nos señaló que pudo conversar con Raquel horas antes de su operación y le realizó una importante petición. “En caso de que pasara algo mas grave que no estamos esperando, me pide que me preocupe de resguardar a sus hijos mediáticamente y que no les pase nada”.