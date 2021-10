El llamativo gesto de JC Rodríguez con el que le respondió a Amaro Gómez-Pablo

Una tensa polémica se gestó de manera reciente entre Amaro Gómez-Pablos y Julio César Rodríguez, luego de que el primer lo cuestionara por “negar” apoyo a la Lista del Pueblo.

“Lo que no entiendo es por qué lo niega cuando ese video de apoyo a la Lista del Pueblo fue de amplia divulgación, y grabado, con ese propósito”, fue el mensaje que compartió Amaro a través de Twitter.

Pero este no fue el único reclamo del español, quien luego a través de Instagram también se manifestó: “Cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera. Lo que no me parece, es dar pie atrás … porque burla la inteligencia de la audiencia y además deshonra al mismo colectivo político que dices apoyar. La falta es doble”.

El gesto de JC Rodríguez

Respecto a este episodio se refirió el animador de “Contigo en la Mañana” en la edición de hoy, quien inició el programa de una manera especial.

Entre unas bromas de Monserrat Álvarez sobre su vestuario, JC Rodríguez expresó: “Estamos en zona de ataque”, para luego imitar el acento español de Amaro Gómez-Pablos, diciendo: “Quiero hacer una confesión esta mañana… Yo soy el Pelao Vade, me voy a sacar la peluca“, expresó, antes de terminar su sketch levantando el dedo del medio.

Ante el gesto Álvarez reaccionó de inmediato: “¡¿Qué hiciste?! ¿Hiciste un garabato?“, ante lo que Rodríguez replicó: “No, hice así (haciendo un gesto de un puño), ya, vamos a comenzar“, cerró.