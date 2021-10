“No iba a contestar”: Ignacia Allamand se incomodó con pregunta en Instagram

La actriz Ignacia Allamand recientemente permitió preguntas de sus seguidores a través de las redes sociales, donde una de estas consultas le generó bastante incomodidad, aunque respondió de todas maneras.

“¿Quieres tener hijos?“, fue la interrogante que recibió por parte de sus seguidores, explicando por qué le molestó esta pregunta.

“No iba a contestar esto porque me parece muy de 1800 preguntarlo, pero se repite y se repite. A veces las mujeres no pueden tener hijos y la sola pregunta les remueve cosas muy dolorosas, a veces han tenido pérdidas o abortos o tratamientos fallidos y es un tema que les cuesta hablar”, inició respondiendo.

Tras esto la intérprete fue enfática: “Por favor, dejemos de normalizar esta pregunta, es un tema sensible y MUY PRIVADO”.

Aún así, la actriz optó por responder: “Yo no quiero. Pero tal vez algún día quiera. Tal vez cambie de opinión. Da igual. Lo importante es que aprendamos como sociedad que nuestra curiosidad no puede superar nuestra empatía y respeto por la privacidad del otro“.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: