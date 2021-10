Alberto Castillo recordó el fallecimiento de su exesposa Cuca Navarro

Un emocionante momento se pudo ver en Los 5 Mandamientos, luego de que el actor Alberto Castillo recordara el deceso de su exesposa Cuca Navarro.

La actriz, que participó en teleseries como Oro Verde, Playa Salvaje y Adrenalina, falleció el año 1998, luego de su batalla contra el cáncer.

En ese contexto, Castillo, contó cómo enfrentó el deceso de quien fuese su compañera, y con la que tuvo dos hijas.

“Recuerdo que en un momento mi hija mayor, Antonia, me dice: Papito, estoy súper triste porque la mamá no se mejora, ¿Por qué no me vienes a buscar al colegio y vamos a almorzar y pasamos un momento junto con mi hermanita?”, señaló Alberto, quien accedió ante esa petición.

“Resulta que estoy en el colegio y me dicen tiene una llamada telefónica, contesto y era una amiga de Cuca y me dice: Alberto, tienes que prepararte porque llegó el momento. Le acaban de dar la extrema unción a la Cuquita, así que tienes que ir con las niñas para que se despidan”, comentó.

El intérprete que se hizo conocido gracias a su personaje de Gonzalo en Los Venegas, aseguró que no sabía cómo les daría la noticia a sus hijas, ya que era un episodio muy lamentable.

“Tuve que decirles vamos a despedir a la mamita, no sale de esto y vamos a ir con mucho amor, a entregarle todo el cariño del mundo. No vamos a llorar, vamos a estar alegres con ella, porque ella va a partir’”, recordó.