Diana Bolocco “chochea” en redes sociales con fotografía de su hija Gracia

Diana Bolocco y Cristián Sánchez constantemente comparten con sus seguidores historias, videos y fotografías de sus hijos, a quienes conocemos desde que son bebés. Pero la última publicación que realizó la conductora de Mega sobre su hija Gracia, llamó la atención por lo potente de su mensaje, con el que sin duda se sentirán identificadas muchas mamás.

“Lo sé, ni me lo digan…. En esta foto se ve enorme! Casi una adolescente! No sé si será el maquillaje (hecho por ella misma) o el vestido, pero cuando apareció así por la puerta de mi pieza casi me desmayo de la impresión. Mi niña!!!!! Mi niñita!!!!! Por qué crecen tan rápido!!!!! Ahora es cuando necesito con urgencia una pastilla de chiquitolina. Chapulín colorado, donde estás???!!!!! (Se me cayó el carnet, lo sé). Bueno, sea del porte que sea, siempre será mi niñita”, comentó junto a una linda postal de la menor del matrimonio Sánchez – Bolocco, con un lindo vestido amarillo con lunares.

Inmediatamente la publicación se llenó de halagos hacia la pequeña. “Tan tan tan linda que es, llena de luz”, “Bellaaaaa!!!! Así pasa 🥺 crecen muy rápido”, fueron algunos de los más de mil comentarios que ya tiene la imagen.