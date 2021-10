“Terminemos el bochorno” y “Por Dios, infórmate”: Monserrat Álvarez vivió tenso momento con Nicolás Eyzaguirre por “imputación completamente incorrecta”

Un tenso momento se vivió este jueves entre la periodista Monserrat Álvarez y el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre en el matinal “Contigo en La Mañana” de CHV, mientras hablaban sobre el proyecto del cuarto retiro del 10% desde los fondos de pensiones.

Todo empezó cuando la conductora afirmó que el economista fue “favorable a los retiros”, lo que no era correcto. “Usted defiende también la autonomía del Banco Central, el Banco Central siempre se ha opuesto a los retiros. No es político, pero usted como economista ha estado a favor de ellos. Yo sé que usted va a decir que se necesitaba como ayuda social, pero quiero que me diga técnicamente la discusión que estamos teniendo: ¿los retiros están incidiendo en la inflación que estamos viviendo, o no?”, lanzó la pregunta.

Algo descolado, Eyzaguirre respondió: “¿Me está preguntando a mí? Monserrat Álvarez, a quien conozco muy bien, ¿tú de dónde sacaste que yo era favorable a los retiros? Por favor.

Álvarez: “No, dijo si el gobierno no se ponía con un IFE Universal…”.

Eyzaguirre: “He estado contra los retiros desde el primero hasta el cuarto. En múltiples programas de ocasión, en múltiples columnas, por favor… esto es demasiado delicado y te pido, te imploro que seas correcta en tus afirmaciones. Es muy grave lo que dijiste, Monse. Al menos una disculpa”

Álvarez: “Estoy preguntando. ¿Me equivoco si alguna vez -porque eso puede ser y lo recuerdo mal- que alguna vez en el programa aquí dijiste que si no había un IFE Universal tú justificabas el primer retiro?”

Eyzaguirre: “No, lo que dije… porque una cosa es analizar los fenómenos económicos y otro es entender sus causas. Lo que dije es que por todos lados el retiro era una muy mala política. Ahora, bien, si el gobierno durante el año 2020 no ayudaba a las familias que estaban en cuarentena, yo entendía que la dinámica política iba a llevar a eso. Eso fue lo que dije, que no es lo mismo que decir ‘estoy a favor de un retiro"”.

Álvarez: “Nicolás, para que limemos la asperezas y aclaremos bien entonces el tema par que quede bien el tema para que quede súper claro y tú quedes tranquilo, y yo también”.

Eyzaguirre: “Tú sabes que yo te tengo mucha estima y una gran admiración profesional, Monse, pero el problema es que yo quería hacer un análisis serio y tú partiste haciendo una imputación tan completamente incorrecta que me sacaste de onda. Además, que está escrito, hay grabaciones, Monse, por Dios, infórmate”.

Álvarez: “En mi defensa, solo decirte que en tu momento fuiste tan crítico que no hubiese una ayuda estatal… y en ese sentido dijiste tú que no queda otra que esta mala política pública, quizás. En eso creo que no me equivoco”

Eyzaguirre: “Está bien, la experiencia ha demostrado que yo he escrito varias columnas sobre esto, así después te las voy a mandar para que te informes bien. Terminemos el bochorno”.