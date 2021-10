“The Covers 2”: Da a conocer a nuevo participante y artistas que imitará Ángela Prieto y Titi García-Huidobro

Crédito: The Covers

El exitoso estelar de MEGA conducido por Karla Constant, The Covers 2, ya confirmó su segunda temporada y junto con esto a los primeros nueve famosos que participarán: Claudio Ravanal, Andrea Tessa, Camila López, Ángela Prieto, Fernando Larraín, Memo Bunke, Sebastián Longhi, el meteorólogo Jaime Leyton y Titi García-Huidobro.

Y hoy se sumó otro más. Por medio de un vídeo promocional, supimos que el actor Claudio Olate, conocido por su gran voz.

“Hola a todos, ¿cómo están? soy Claudio Olate, actor, y estoy muy contento de estar acá y voy a tributar a mi regalón Ricardo Montaner y también al gran Raphael de España. No me llamen Claudio, llámenme Raphael”, comentó .

Además, en otros videos, también conocimos las artistas a las que imitará la actriz Ángela Prieto: Amy Winehouse y Francisca Valenzuela. “Lo que me motivó a participar en The Covers, fue aceptar un desafío distinto, siempre me ha gustado cantar”, sostuvo.

Y también a quienes interpretará la locutora radial Titi García Huidobro: Lucero y Olivia Newton-John.”La gente se va a sorprender con otra Titi, con la posibilidad de verme cantar por su puesto y con harto profesionalismo”, aseguró.

¡Aún faltan participantes por confirmar! ¿A qué famosos te gustaría ver?

Revisa los videos con los testimonios de Ángela y Titi: