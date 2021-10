“Me he pegado mis curadas”: El difícil momento de Jordi Castell tras el fin de su matrimonio 

Jordi Castell se refirió al término de su matrimonio con Juan Pablo Montt. “Estoy hecho mierda. Estoy en el suelo”, reconoció el fotógrafo y comunicador en “Dosis diaria”, el programa que conduce en Instagram y el cual tuvo como invitada en esta oportunidad a Kathy Salosny.

“Lo peor de todo es que estoy viviendo algo que sabía que iba a vivir, entonces llevo una agonía larga. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuidarme. No hablar mal de la persona por la que aposté todos estos años. Ni tampoco faltarle el respeto a él o su entorno”, partió expresando Jordi.

A lo anterior, agregó: “Lo único que quiero es estar bien. Y sí, me pego mis lloradas, obvio. Y me he pegado mis curadas también, yo solo acá con una botella de vino (…) Algo tengo que no es que me deprima, de repente me da pena, lloro a moco tendido cinco o diez minutos, y después se me quita”.

“Tengo 54 años y siento que no puedo perder tiempo. Fracasé en un matrimonio, qué pena, que le vaya regio y sea feliz. Ojalá encuentre a alguien que lo quiera“, agregó Jordi.

Finalmente, el fotógrafo no quiso profundizar en las razones del quiebre, sin embargo reconoce que está realizando un “mea culpa” para entender cuáles fueron sus errores. “Me estoy haciendo muchas preguntas”, cerró Castell en el espacio.