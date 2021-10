Pamela Díaz  habló sobre deudas de pensión de alimentos: “No es que esté pidiendo para mí, es lo básico”

Pamela Díaz se refirió a la deuda por la pensión de alimentos de sus hijos que mantienen sus respectivos progenitores. La modelo habló del tema en el programa “Pecados Digitales” de Mega.

Recordemos que en julio pasado la también comunicadora compartió un registro en su cuenta de Instagram donde explicaba que estuvo en el banco durante dos horas para cobrar los depósitos, sin embargo ninguno de los padres pagó la pensión de sus hijos.

“Subí eso porque estuve dos horas y media haciendo la fila en el banco (…) No me depositaron, pero eso se lo pasé al abogado“, comentó “La Fiera” en el programa.

“Yo estoy acostumbrada. Llevo manteniendo a mis hijos 13 años sola, y antes nunca pedí nada porque dije: ‘¿Para qué?’“, agregó.

La modelo señaló que tras su salida de Chilevisión enfrentó problemas económicos, situación que la impulsó a hacer pública las deudas de pensión.

“Ya no tenía las lucas de antes y necesitaba por último que fuera ‘miti miti’. No es que esté pidiendo para mí, es lo básico, pero no fue, hasta el día de hoy”, afirmó.

Posteriormente, La Fiera explicó que ella es quien está pendiente de todas las necesidades de sus hijos, “de estar cuando se enferman, pagar una isapre, preocupada de que si pierdo mi pega estoy jodida (…) Tienes que responder en tantas cosas”, explicó.

Pamela afirma que jamás ha negado la visita de los padres a sus hijos, sin embargo en varias ocasiones son ellos quienes no se hacen presentes.

Frente a el caso del ex futbolista Manuel Neira, padre de Trinidad y Mateo, señaló: “Ellos se llevan bien. Se llevan muy bien con su papá, yo no”.

Por otra parte, la modelo no puede decir lo mismo del padre de su hija menor, Pascuala: “Yo tengo una hija de 4 años, y el otro día le pregunté a la psiquiatra: ‘¿Qué hago si el papá no la quiere ver hace dos años?’ No le interesa”.