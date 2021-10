“Fue el momento más difícil de mi vida”: Las confesiones de Katherine Orellana al entregar la tuición de su hijo

Este lunes se emitió un nuevo programa de, Pero con Respeto, espacio en el cual la exchica rojo hizo grandes confesiones.

Durante la conversación con Julio César Rodriguez, la cantante, reconoció que entregarle la tuición de su hijo a su madre, fue el momento más difícil de su vida. “Ya no tienes derechos sobre él, digámoslo entre comillas, porque yo igual estoy todos los días con mi hijo”, señaló Orellana.

Además, comentó que mantiene una buena relación con su madre pero que, sin embargo, ella aun no accede a que se haga cargo del niño un fin de semana. “Le da susto”, relató la intérprete.

Lo anterior, en relación a la preocupación y cuidados que siempre están presente por parte de la abuela que es la responsable del menor.

Asimismo, Orellana reveló que desea recuperar la tuición de su hijo ya que ahora la situación es distinta: “Tengo un trabajo estable, ya no vivo de la televisión, sino que tengo algo que es real”, expresó.

“Es cuático. Yo me siento impotente porque en estos 8 años yo no he podido ser mamá al 100%. Ahora que quiero hacerlo con todo, hay trabas, como en todas las familias”, cerró la exchica Rojo.