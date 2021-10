Los románticos mensajes con los que Diana Bolocco y Cristián Sánchez celebran sus 14 años juntos

Una fecha bastante especial celebran Diana Bolocco y Cristián Sánchez, icónicos rostros del mundo del la pantalla chica que iniciaron su romance tras conducir el extinto espacio “Alfombra Roja” de Canal 13.

Desde ese entonces han pasado 14 años, y 8 desde que se casaron, formando una familia con dos hijos en común, Facundo y Gracia, mientras que Diana también tiene dos hijos mayores de su primer matrimonio, los cuales se han integrado al núcleo familiar.

Respecot a la fecha de su aniversario, hay controversia. La actual animadora de “Mucho Gusto” reconoció que no sabía con exactitud si se trataba del 26 o 27 de octubre, pero esto no era lo importante.

En una publicación de Instagram Bolocco partió señalando:”No somos muy buenos para la fechas. Yo digo que nuestro aniversario fue ayer, él jura de guata que es hoy. Tampoco somos buenos para las celebraciones puntuales. De hecho, nunca celebramos nuestro aniversario. Es cierto!”.

Luego continuó: “Pero sí celebramos nuestro amor todos los días. Ahí estamos, el uno para el otro, de forma incondicional. En ti descanso mi amor. Tú eres mi refugio y, sin duda, el mejor compañero que la vida me podría haber regalado“.

“Gracias por estar siempre ahí, por hacerme sentir bien, por sacarme siempre una sonrisa y por empujarme a ser feliz. Gracias por quererme tanto. Te amo. Con todo mi corazón. Feliz aniversario…… ayer u hoy….. qué importa! Te amo todos los días!!!!!!”, cerró la animadora.

El mensaje de Cristián Sánchez

El animador no guardó silencio ante esta fecha, utilizando también la plataforma digital para compartir una serie de imágenes del pasado.

“Estamos de aniversario!!!! Cumplimos 8 años de matrimonio y 14 años juntos!!! Sólo quiero decirte GRACIAS @dianaboloccof y ratificar todo lo que te quiero… me encantas, me vuelves loco y me motivas a desvivirme día a día por hacerte feliz!!!!”, fue el mensaje que acompañó las postales.

Aquí puedes revisar las publicaciones de ambos:

