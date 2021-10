Nano Calderón confiesa por quién votará para las elecciones presidenciales

El hijo menor de Raquel Argandoña, Nano Calderón, si bien ha estado en el ojo de la polémica cada cierto tiempo, también ha desarrollado una carrera de influencer, por lo que es muy activo en sus redes sociales.

Lo vemos habitualmente ostentar fotografías de su vida, sus viajes y lujos, pero también se da el tiempo para responder las preguntas de sus seguidores.

Así ocurrió esta vez, el joven desde Europa contestó a un seguidor, que le preguntó acerca de sus preferencias presidenciales.

Primero escribió su opinión de Gabriel Boric: No me considero de ningún partido. Nunca hay alguien que me convenza al 100%. Siempre es votar por ‘el mal menor"”, sin embargo abajo aclaró: ·“Pero respecto a Boric, de verdad no me explico cómo alguien votaría por él” agregando un emoticón de payaso para referirse al representante del Partido Frente Amplio, pacto Apruebo Dignidad.

Luego, escribió sobre José Antonio Kast: “La mejor opción. Aprovechando, tengo varias preguntas de por quien votaré: votaré por Kast”, dejando en claro su preferencia por el candidato del Partido Republicano.