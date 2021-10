“No celebren Halloween” la petición de Rosemarie Dietz a sus seguidores

Hoy es viernes ¡y nuestro cuerpo lo sabe!, y ahora mucho más porque es fin de semana largo.

Y muchos a parte de preparar sus salidas aprovechando los tres días libres, también están alistando sus disfraces para celebrar “Halloween” la noche de este domingo 31 de octubre, como víspera del día de todos los santos.

Una fiesta tradicional de Estados Unidos, pero que en Chile cada vez está tomando más fuerza, principalmente en los niños, quienes se disfrazan para salir a pedir “dulces o travesuras” por las casas de sus barrios.

Pero esta celebración no es bien vista por el mundo cristiano, al ser considerada una fiesta pagana que invoca a los poderes oscuros. Una opinión que tienen muchas personas, incluida la ex bailarina de Mekano, Rosemarie Segura quien le dio un consejo a sus seguidores:

“Gente linda… un pequeño y humilde consejo… quédense en sus casas y no celebren Halloween… que eso no es de dios! No saben como se abren los portales y sacrificios que hacen para ese día disfrazados de demonios”, escribió junto con saludar y desear un lindo día.

Y ustedes, ¿Celebran Halloween?