Mauricio Jürgensen vuelve Canal 13: Será parte del programa que reemplazará a “Bienvenidos”

Dentro de las próximas semanas, “Tu día” empezará a tomarse las mañanas de Canal 13. El nuevo programa de actualidad tendrá a Ángeles Araya y Mirna Schindler en la animación y un panel integrado por Francesco Gazzella, Emilio Sutherland, Bernardita Cruz y Mauricio Jürgensen.

Este último cuenta con más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación, destacando, por ejemplo, en La Tercera, Radio Universo, Cooperativa, Mega y actualmente Radio Usach. A Canal 13 retorna con este proyecto matutino luego de haber sido parte de la casa televisiva de espacios como “Bienvenidos” y “Sigamos de largo”.

“Esta fue una invitación bien clara, concreta y elogiosa de mi trabajo en general, de mi perfil y de mi aporte, y eso me gustó”, señala el periodista, agregando que “también la posibilidad de ser parte de un proyecto nuevo no es algo que se dé muy a menudo en la vida laboral. Generalmente uno se suma a cosas que ya están andando, y acá no, acá partimos desde cero y eso genera una mística especial, un apego particular y una sensación de estrechez de amistad y de equipo”.

Mauricio destaca, además, que “me gustó la idea de poner actualidad en las mañanas con lo que uno es, y con esas licencias editoriales que a uno le permiten trabajar tranquilo y a gusto”.

Acerca de cómo se le podrá ver en “Tu día”, Jürgensen adelanta que “yo soy un periodista que tiene 46 años, que me hago preguntas, que tengo opinión y que también me gusta hablar de diferentes temas y disfrutar de una buena conversación entre colegas y amigos, y esperamos que el tono de esa conversación le haga sentido a las personas que nos vean”, poniendo énfasis en que “mi rol estará dado por lo que se genere en el equipo también”.

El equipo del programa liderado por Mariano Gallardo ya está trabajando hace algunas semanas con reuniones de pauta y ensayos, en torno a lo que Mauricio Jürgensen comenta que “eso ha sido súper bueno y necesario en el sentido de que hemos ido descubriendo dinámicas, tonos, conversaciones y discutiendo sobre los contenidos, el orden, los temas y la forma de abordarlos. De verdad que ha sido súper valioso y todos tenemos la sensación, que es algo que nos tiene muy contentos y entusiasmados, que estas puestas a prueba han ido afianzando al equipo y el tono y la urgencia que creemos que tiene que tener el programa”.

Y mientras confiesa que a sus nuevos compañeros “los veo en general a todos muy bien y a todos aprendiendo de todos”, declara, con respecto a las expectativas que tiene con “Tu día”, que “me gustaría que las personas se sintieran atraídas por la oferta que vamos a entregar… y yo tengo la idea de que así va a ser. Siento que estamos preparando un programa con hartas ganas, con harta intención y con harta conciencia de lo que también la audiencia eventualmente espera de nosotros, del canal, del proyecto y de los nombres que están siendo parte de éste”.