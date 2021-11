“¡Su cara parece de plástico!”: Las fuertes críticas a Victoria Beckham por su nueva apariencia 

Victoria, la exSpice Girls y esposa del futbolista David Beckham, sorprendió en su última aparición en televisión, momento en que lució “irreconocible” a juicio de los televidentes, quienes rápidamente realizaron duras críticas en redes sociales.

Los seguidores de la modelo la acusan de ser “adicta” a los retoques estéticos. Esta vez, Victoria habría abusado de las inyecciones de botox en su rostro.

El momento se vivió en el espacio “Good Morning America”, donde la exSpice Girls llegó para promocionar su nueva línea de maquillaje.

Es necesario destacar que esta fue la primera aparición de Victoria ante las cámaras tras bastante tiempo de silencio en el mundo del espectáculo, por lo cual el cambio resultó “impactante” para los televidentes.

“Por favor, no más rellenos de labios” y “¿Qué le pasó? ¡Su cara parece de plástico!”, fue parte de lo que escribieron los seguidores de la modelo en redes sociales.

.@victoriabeckham is giving us marriage advice and beauty advice this morning in Times Square! pic.twitter.com/g911za8eKI

— Good Morning America (@GMA) October 12, 2021