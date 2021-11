“Descansa en paz amada Kayla”: Ivette Vergara y el emotivo mensaje para su perrita fallecida

La periodista Ivette Vergara sorprendió a través de sus redes sociales con una triste noticia.

Así se pudo ver a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video de su perrita Kayla, quien falleció recientemente.

Junto a las imágenes la comunicadora escribió: “Han pasado días y aún no encuentro consuelo …Te tuve en mis brazos desde pequeña y ahora la vida me obligó a verte partir”. Tus ojos transmitían tanto amor que el dolor de no tenerte es inmenso…extraño el sonido de tus patitas subiendo las escaleras para hacer tus travesuras, tu cola golpeando la puerta, tu respiración buscando nuestras caras”.

Tras las emotivas palabras, muchos seguidores dejaron a Ivette sus saludos, expresando lo lamentable que era perder a un perrito, empatizando con ella, enviándole mensajes de ánimo y fuerza. Ya son más de 500 los usuarios que le han expresado su sentir.

“Ya no estás a nuestro lado, pero siempre estarás en nuestros corazones…gracias Dios por permitirnos amarte, cuidarte y tenerte en nuestras vidas, no es un adiós es un hasta luego…descansa en paz amada Kayla🙏🏼❤️”, fueron las últimas palabras de la periodista.

Revisa acá la publicación: