“¿Por qué hacen tanto alarde?”: Helhue Sukni responde a críticas que enfrenta por defender a narcotraficantes

Helhue Sukni se refirió a las críticas que enfrenta por defender a narcotraficantes. La mediática abogada se sinceró en el programa “Pecados Digitales” de Mega.

“Me enfrenté a todas las críticas y las humillaciones, pero me da lo mismo porque yo nací para defender. ¿Por qué hacen tanto alarde de que yo defiendo delincuentes?“, cuestionó la abogada.

Posteriormente, reconoció que ha formado lazos de cariño con sus polémicos clientes y que incluso asistía a sus matrimonios y eventos sociales, actividades a las que ya no asiste.

“Lo que pasa es que yo igual creo un lazo de cariño con la gente, porque yo personalmente, les digo desde adentro de mi corazón, yo me encariño con la gente. Yo me adentro mucho en las causas… si yo no soy como abogada parca, pero amistad no he hecho“, agregó.

“Siempre he sido infiel”

Por otra parte, tras ser consultadas por el fin de sus matrimonios, Helhue reconoció: “Yo tengo la culpa, porque pongo el ojo donde no tengo que poner el ojo. Soy yo la culpable, no son los hombres que he tenido a mi lado”.

“Siempre he sido infiel con todos los que he tenido. No sé por qué me aburro y me gusta otro, y me voy para el lado. Oh, qué desgraciada soy… mala cue… no más”, agregó.