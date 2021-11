Patricia Larraín celebra su aniversario de matrimonio con lindas palabras y fotos del recuerdo

¡Qué viva el amor! y también los matrimonios que con el paso de los años siguen potenciando sus lazos. Como es el caso Patricia Larraín quien hoy está de aniversario de matrimonio con Hugo Giovo y quiso celebrarlo con una serie de fotografías y unas dedicadas palabras a su amor.

“Hoy 8 de Noviembre, hace 18 años, nos casamos. A medio día, en Requínoa, una ceremonia preciosa, un almuerzo exquisito y unos bailoteos de aquellos!Lo pasamos increíble!”, escribió la exrostro de televisión.

¿La clave para perdurar el amor?, Patricia lo describió en las siguientes palabras:

“Han sido 18 años que han pasado volando!. Tuvimos 2 hijas maravillosas. No somos perfectos, no tenemos el cuento de hadas, pero le ponemos pino a la relación. Hemos tenido varias y largas crisis. Momentos de tensión, de tal vez hasta querer irnos cada uno por su lado… discutimos, tenemos a veces diferencias de opinión. No le gusta mi impuntualidad, no me gustan sus mañas”, escribió en Instagram.

“Me imagino que a varios de ustedes les ha pasado lo mismo. Pero no sé…. Hay algo dentro de nosotros, un “chip” especial que nos hace estar unidos. Amor, respeto, admiración, honestidad, lealtad, complicidad, somos cariñosos entre nosotros y tenemos agradecimiento mutuo. Hay compromiso. Lo pasamos bien, nos reímos de lo mismo, nos gusta la misma música, las mismas películas, nos gusta la playa, el sol, caminar juntos, cantar, conocer lugares nuevos… y en las diferencias nos respetamos”, sostuvo.

“Creo que es eso….Hay un hilo rojo, un cable invisible que a veces se corta, pero en general, le hacemos un nudito y vuelve a unirse. Nos queremos mucho. Nos amamos, no es costumbre. Es amor”, culminó la romántica publicación.