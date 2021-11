Adriana Barrientos sobre conflictos que mantiene con Luli: “No hay caso que ella pueda avanzar”

Adriana Barrientos se refirió a la supuesta rivalidad que mantuvo con Nicole “Luli” Moreno. “La Leona” habló sobre su relación con la chica fitness en el programa “Pecados Digitales” de Mega.

Es necesario destacar que el capítulo anterior del espacio contó con la participación de Luli, quien señaló a Barrientos como la personas que más daño le ha hecho en televisión.

Sobre la acusación, Adriana señaló: “Lamentablemente, hay personas que se toman este juego televisivo muy personal, y es ahí cuando les hace daño. De repente el juego televisivo es súper duro, pero también teníamos jefes, teníamos contrataciones, y por Dios que era lindo ir a buscar el cheque a fin de mes, Luli”.

La Leona reiteró que no le hizo “nada” a la fisicoculturista que no fuese en contexto de “juego farandulero” y agregó: “Le envío un beso. Toda la buena onda, paz y amor con ella. Así como lo hice con la Pamela (Díaz), que ahora, al contrario, me gusta, la admiro, lo ha hecho increíble, y tener buena onda con la gente suma mucho más que tener mala onda”.

Finalmente, Adriana confesó que se encontró con Luli en el lanzamiento de la línea de maquillajes de Pamela Díaz. En la instancia habría intento saludar y acercarse a la rubia, sin embargo fue rechazada.

“Quise saludarla en el evento de la Pamela, al parecer no hay caso que ella pueda avanzar. Uno en la vida tiene que avanzar y dejar cosas en el pasado. La gente cambia, la gente es linda, y hoy se lleva la buena onda, y siempre tendría que haber sido así”, dijo.

“Pero bueno, no nos podemos quejar ahora. Comimos y comimos bien, y nos pagaron súper bien”, cerró La Leona.